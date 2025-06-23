Россиянам рассказали, кто может получать две пенсии

Некоторые категории граждан РФ имеют право на две пенсии. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. Как указал эксперт, согласно общему правилу получать одновременно две пенсии нельзя, однако есть исключения.

Накопительная пенсия выплачивается независимо от других пенсий в случае, если у пожилого человека имеются соответствующие накопления, отметил Виноградов.

Среди категорий граждан, имеющих право на получение двух пенсий — россияне, ставшие инвалидами в результате военной травмы и участники Великой Отечественной войны — им может быть назначена пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости. Космонавты могут получать пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Также две пенсии могут получать родители, вдовы и дети-инвалиды военных, проходивших военную службу по призыву, и погибших в период прохождения службы или умерших из-за военной травмы после увольнения с военной службы. Детям-инвалидам кроме пенсии по потере кормильца может быть назначена страховая или социальная пенсия по инвалидности.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что в августе и октябре у ряда российских пенсионеров пройдет перерасчет выплат.