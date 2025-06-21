Россиянам разъяснили механизм двухэтапной индексации пенсий

Депутат Госдумы, член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT рассказал, как будет выглядеть на практике применение механизма двух этапной индексации пенсий.

«Первая часть повышения произойдет в феврале и будет опираться на уже установленный уровень инфляции за предыдущий год. Это означает, что расчет будет вестись не на основе прогнозов, а по факту, что позволяет точнее учитывать рост потребительских цен. Вторая часть планируется в апреле и затрагивает страховую составляющую пенсий», - объяснил Говырин.

Он добавил, что таким образом второе повышение привязывается к показателю роста зарплат и отчислений работодателей в Социальный фонд РФ. Также, по мнению Говырина, теперь индексация пенсий станет более чувствительной к экономике страны.

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