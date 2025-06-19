ЦБ: доля отказавшихся от наличных платежей россиян в 2024 году выросла до 10%

Доля российских граждан, которые отказались от наличных платежей, в 2024 г. выросла до 10% относительно предыдущего года (в 2023 г. - 6%), говорится в материалах Банка России.

"Однозначный выбор в пользу безналичной оплаты сделали примерно 10% граждан. Почти столько же, 9%, расплачиваются исключительно наличными деньгами", - отмечается в сообщении регулятора.

При этом, по данным ЦБ, доля граждан, которые хранят сбережения в наличных рублях, в 2024 г. увеличилась на 2 процентных пункта (п. п.), до 32% относительно 2023 г. (30%). А доля россиян, которые не видят для себя возможности обойтись без наличных денег, увеличилась на 3 п. п., до 43% (в 2023 г. - 40%).