МВД России обладает информацией о 30 тысячах дропперов

Заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов заявил, что ведомство обладает информацией о 30 тыс. дропперов.

Соответствующее заявление он сделал на полях ПМЭФ-2025.

«Через наше взаимодействие с Центральным банком у нас есть сведения о 30 тыс. [дропперов]. У нас есть определённая система, в которую попали уже 30 тыс. конкретных фамилий с конкретными адресами», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что потенциально в России может насчитываться 2 млн дропперов.

Филиппов призвал злоумышленников отказаться от преступной деятельности прежде, чем они будут привлечены к уголовной ответственности.

«У них есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, прекратить передавать аккаунты в аренду», — отметил он.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об уголовном наказании до шести лет лишения свободы для дропперов.