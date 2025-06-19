В России появилась возможность платить через умную колонку

В России появилась возможность оплачивать счета через умную колонку. О запуске пилотного проекта заявил гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин, его цитирует газета Известия.

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На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Дубынин рассказал, что для использования опции нужно привязать банковский счет к устройству через мобильный платежный сервис. Тогда колонке можно велеть оплатить услуги связи — оплата будет совершена с помощью системы быстрых платежей.

«Сейчас мы будем смотреть, как система работает. Технология пока находится на стадии прототипа, но в перспективе список доступных сервисов планируется расширить. Пользователи смогут с помощью умной колонки оплатить ЖКХ, детский сад, школу. Мы конструировали прототип для оплаты связи, но, по сути это может быть что угодно. Все зависит от интереса людей. Возможно, банкиры придут еще с новыми идеями, что можно было бы сделать», — добавил он.

Ранее компания МТС запустила для звонков с умных устройств тариф «Отдельный номер». Он позволяет использовать альтернативный номер телефона для звонков с умных устройств и включает пакет минут на исходящие вызовы. Пользователям необходимо подключить свой основной номер телефона к колонке.