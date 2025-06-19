Зампред правления Сбербанка дал ценный совет россиянам

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рекомендовал гражданам не торопиться с тратой накоплений. По его мнению, лучше всего будет дождаться завершения периода высоких ставок и затем инвестировать средства в ипотеку.

По словам Ведяхина, если сопоставить стоимость заемных средств с динамикой цен на недвижимость и с доходностью вкладов, то на начальном этапе было бы целесообразно сформировать накопления. К тому же, сейчас завершается период высоких процентных ставок, в том числе и по депозитам, отметил он.

«Условно через полгода, когда я надеюсь, что начнется хорошее снижение и ставок по кредитам, то тогда войти в ипотеку. Но это если нет первоначального взноса, либо он не полностью сформирован», — отметил Ведяхин.

По его мнению, при рассмотрении вопроса об ипотеке важно сравнить процентные выплаты и динамику цен на недвижимость. Как уточнил собеседник агентства, в настоящее время стоимость жилья, особенно в Москве, продолжает расти. Даже приостановка выдачи льготных ипотечных кредитов не оказала значительного влияния на этот процесс, добавил он.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитические данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) сообщило, что в период с 9 по 15 июня 2025 года средневзвешенные процентные ставки по ипотечным кредитам на рынке продемонстрировали снижение в диапазоне от 0,94 процентного пункта до 2,2 процентного пункта в зависимости от сегмента.