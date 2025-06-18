В Госдуме предложили обсудить автоматическую передачу накопительной пенсии в ПДС

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе выступления в рамках ПМЭФ предложил обсудить вопрос автоматического перевода накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Его слова приводит ТАСС.

«Я посмотрел бы еще на административное решение перевода из НПФ в ПДС. Это дискутировать надо, чтобы посмотреть, как нам убедить тех, что еще не перешел в ПДС из НПФ», — отметил он.

По словам Аксакова, в данном вопросе и пережать нельзя, чтобы люди доверяли государству. При этом нужно рассмотреть возможность принятия законодательного решения, чтобы «все были переведены в ПДС».

«Будут плюсы от ПДС. Люди увидят, как это все работает, нам легче будет принять некоторые более серьезные решения», — подчеркнул парламентарий.

До этого депутат Мособлдумы Анатолий Никитин рассказал, что россиянам нужно зарабатывать не менее 230 тыс. рублей в месяц до вычета налогов, чтобы получить максимальное количество пенсионных баллов за год.