Зампред правления Сбера дал три совета, как не стать жертвой мошенников

Избежать попадания на удочку мошенников поможет выполнение ряда базовых правил, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ.

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"Не общайтесь с незнакомыми людьми по телефону или через мессенджеры, кем бы они ни представлялись. Повышайте собственную киберграмотность, обучайте своих детей и родителей. Для этих целей существует множество ресурсов, Сбер, например, создал портал "Кибрарий" - там мы публикуем информацию обо всех самых актуальных мошеннических схемах и способах противодействия им. Информацией с "Кибария" могут свободно пользоваться государственные и частные организации во всех регионах нашей страны, чтобы просвещать людей", - рассказал он.

Кузнецов также рекомендовал пользоваться техническими средствами, которые есть под рукой, для обеспечения безопасности себя и близких.