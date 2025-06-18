Сбер: россияне теряют более 1 млрд рублей в неделю из-за мошенничества с NFC

Мошенники активно применяют бесконтактные технологии для кражи денег у россиян. В частности, злоумышленники используют поддельные устройства с поддержкой NFC, из-за таких мошеннических действий россияне теряют более миллиарда рублей в неделю. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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"Когда человек прикладывает смартфон к банкомату, тот считывает NFC-сигнал карты злоумышленника. Вместо PIN-кода своей карты жертва вводит комбинацию цифр, которую ей диктует мошенник (якобы пароль от "безопасного счета"). На самом деле это PIN-код от карты преступника - жертва сама вносит наличные на чужой счет", - рассказал Кузнецов.

По его словам, новая схема включает установку так называемого "защитного приложения", после чего злоумышленник ретранслирует NFC-сигнал и привязывает свою карту к устройству жертвы. При этом особую опасность представляет тот факт, что клиенты сами прикладывают телефоны или банковские карты к этими поддельным устройствам, не подозревая о рисках.

Сбербанк отмечает, что мошенники продолжают развивать сценарии социальной инженерии, совмещая классические приемы с технологическими новациями.