Сбер в 2025 году помог выявить более 2 тыс. случаев обращений к "черным" брокерам

Сбер в 2025 году помог выявить более 2 тыс. случаев обращений граждан к "черным" брокерам и продолжает фиксировать множество традиционных мошеннических схем. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ сообщил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

"К сожалению, да, такие (традиционные - прим. ТАСС) схемы существуют. Например, только в 2025 году Сбер помог выявить более 2 тыс. случаев обращений граждан к "черным" брокерам, которые являются организаторами мошеннических схем в кредитовании и вводят людей в заблуждение, предлагая "помощь" в получении кредитных средств за вознаграждение. При этом на деле "черные" брокеры вовлекают в незаконные схемы, россияне становятся соучастниками мошенничества и за это могут быть привлечены к уголовной ответственности", - рассказал он.

По оценкам Сбербанка, основное количество подобных преступлений выявляются в Центральном, Южном и Уральском федеральных округах. За время проведения расследований банк выявил различные схемы оказания брокерских услуг, ключевой из которой является обращение клиента к брокеру и оплата ему комиссии в размере 20-30% от суммы одобренного кредита. Зачастую "черные" брокеры предоставляют услуги номинального поручительства, получая за это денежное вознаграждение. Заманивают "черные" брокеры к себе очень просто: офисами в престижных районах города, кричащей рекламой в социальных сетях, в которой брокеры обещают помочь каждому с любой кредитной историей.