В Роскачестве рассказали о схемах обмана при покупке смартфонов с рук

Центра цифровой экспертизы Роскачества предупредил о схемах обмана при покупке смартфонов с рук, в частности, они могут продаваться с вирусным ПО или оказаться подделками. Об этом рассказали ТАСС в организации.

Самой распространенный схемой является продажа зараженного вирусами б/у телефона. Цель злоумышленников - получить доступ к личным данным, которые они могут похитить, маскируя вредоносное ПО под обычные приложения. Такие устройства можно встретить как на онлайн-барахолках, так и в некоторых интернет-магазинах. "Сразу после покупки рекомендуем сбросить устройство до заводских настроек. Это поможет удалить большинство вредоносных программ и обезопасить данные", - говорится в сообщении.

Подделывают даже китайские бренды

Онлайн-барахолки переполнены поддельными смартфонами, искусно имитирующими оригинальные модели. Если раньше копировали в основном Apple и Samsung, то теперь подделывают даже китайские бренды, отметили в Роскачестве.

В организации посоветовали перед покупкой посетить магазин электроники, внимательно изучить и сфотографировать оригинальную модель, обращая внимание на детали: размер разъемов, расположение кнопок и другие элементы.

Как отметили эксперты, именно мелкие отличия помогут распознать обман.

Восстановленные смартфоны

Также часто покупатели могут приобрести восстановленные смартфоны под видом абсолютно новых. Чтобы создать иллюзию нового устройства, мошенники тщательно подделывают упаковку и комплект поставки.

"Единственное, что можно предпринять в таком случае, - внимательно осмотреть устройство на предмет малейших следов использования, царапин или потертостей. Также стоит обратить особое внимание на новизну упаковки и комплектацию. И, конечно, всегда следует помнить: если цена кажется слишком низкой, это повод отказаться от покупки в пользу другого продавца", - отметили в Роскачестве.

Привлекательная цена на смартфон также может объясняться его зарубежной прошивкой. Однако стоит учитывать, что, например, китайские версии смартфонов часто ограничены в языковой поддержке, имеют неудаляемые китайские приложения и не поддерживают сервисы Google, а в случае поломки не получится воспользоваться гарантией в России, если устройство не сертифицировано Ростестом, предупредили эксперты.

При покупке смартфона с рук граждане также рискуют приобрести краденое устройство, что несет серьезные юридические риски. Внешне отличить краденое устройство от приобретенного в магазине практически невозможно. Мошенники могут продавать такие смартфоны, выдавая их за свои собственные, не раскрывая истинное происхождение устройства.