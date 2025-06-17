Злоумышленники предлагают абонентам начать «проверку по факту утечки информации», сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства.

В ведомстве отметили, что все официальные действия правоохранителей проводятся в соответствии с установленной процедурой — лично, с обязательным оформлением протокола. Госслужащим запрещено связываться с гражданами через мессенджеры, а сотрудники полиции не имеют права запрашивать данные банковских карт, пароли или коды авторизации.