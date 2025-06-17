Российский депутат оценил вероятность введения налога на пенсии

Депутат Московской областной думы Анатолий Никитин назвал налогообложение пенсий в России маловероятным в обозримом будущем. Об этом депутат рассказал «Газете.Ru».

Никитин подчеркнул, что государственные финансы позволяют сохранить действующую модель, при которой пенсии освобождены от налогов. Депутат добавил, что для налогообложения пенсий потребовалось бы изменить законодательство на федеральном уровне.

Он отметил, что налогообложение пенсий в 2025 году не обсуждается ни Минфином, ни Госдумой. В планах бюджета таких предложений нет.

Никитин привел данные Минфина, согласны которым в 2024 году в Социальный фонд России поступило 13,5 триллиона рублей. Почти шесть триллионов из этой суммы представляли собой страховые взносы, остальное - переводы из федерального бюджета.

Никитин указал, что расходы фонда составили 13,4 триллиона рублей. Это означает, что работа фонда сбалансирована.

Налогообложение пенсий практикуется в Эстонии, Британии, Финляндии и многих других странах в зависимости от доходов пенсионера. В Британии существует не облагаемая налогом сумма в 12 500 фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей) в год.

В США налогообложение пенсий зависит от типа пенсионных выплат. Социальное обеспечение может облагаться налогом, если пенсионер имеет высокий доход.