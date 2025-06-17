ГД перенесла на середину месяца предельный срок оплаты коммунальных услуг

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который переносит предельный срок платы за коммунальные услуги с 10 на 15 число месяца, следующего за истекшим.

"Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем", - говорится в законе.

Кроме того, закон не разрешает, как это было раньше, устанавливать иной срок договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

Платежный документ (в том числе в электронной форме) предоставляется теперь не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. До этого в законе прописывалось, что платежный документ предоставляется до первого числа.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.