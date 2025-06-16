В Госдуму внесли проект о повышении размера маткапитала

В Госдуму внесли законопроект об увеличении размера суммы материнского капитала, выплачиваемой за каждого последующего ребенка.

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Текст документа за авторством главы комитета ГД по защите семьи Нины Останиной размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«Представляется необходимым изменить концепцию предоставления материнского капитала так, чтобы рождение каждого последующего ребенка <...> влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25%», — говорится в пояснительной записке к проекту.

По мнению автора инициативы, она позволит повысить число рождений вторых детей уже через два года и сохранить тренд на появление третьего и четвертого ребенка в российских семьях. Уточняется, что на реализацию проекта понадобятся дополнительные средства из бюджета страны.

7 июня президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает упрощение доступа к материнскому капиталу и ускорение выплат через цифровую платформу.

От рождения ребенка и передачи через сервис «Госуслуги» сведений об этом до получения сертификата на господдержку, согласно принятой норме, будет проходить пять дней. Также уменьшится срок межведомственного взаимодействия по вопросу оформления маткапитала — до 48 часов.