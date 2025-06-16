В России подорожало пиво

В России зафиксирован рост цен на пиво. Это следует из данных сервиса мониторинга стоимости товаров «Ценозавр». Для проведения анализа специалисты отобрали пиво разных производителей. Они изучили средние цены в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России.

В течение года стоимость пива российских производителей претерпела следующие изменения: цена продукции марки «Балтика» (0,45 литра) показала рост на 20,6% (с 68,2 до 82,2 рубля), «Белый медведь» (0,45 литра) — на 27,3% (с 55,9 до 70,3 рубля), «Старый мельник» (0,45 литра) — на 16,7% (с 66,4 до 77,9 рубля), «Жигулевское» (0,45 литра) — на 32,2% (с 59,6 до 78 рубля), Охота (0,45 литра) — на 11,3% (с 62,7 до 69,4 рубля).

Также специалисты изучили цены на зарубежное пиво. Стоимость продукции марки Budweiser (0,5 литра) поднялась на 37,1% (с 178,8 до 244,7 рубля), Corona (0,33 литра) — на 3,3% (с 151,4 до 156,9 рубля), Heineken (0,45 литра) — на 13,5% (с 185,8 до 210,6 рубля), Pilsner Urquell (0,5 литра) — на 32,1% (с 187,8 до 247,5 рубля), Stella Artois (0,45 литра) — на 29,3% (с 92,6 до 119,1 рубля), Krombacher (0,5 литра) — на 9,6% (с 188,2 до 206 рубля).

Ранее сообщалось, что, согласно докладу Роспотребнадзора, россияне все реже травятся алкоголем. За девять лет число острых отравлений сократилось на 40%, а вызванных ими смертей стало меньше на 35%.