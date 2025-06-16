В России введут новые правила расчета среднего заработка. Что изменится?

С 1 сентября в России скорректируются правила расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных. Новые правила предполагают, что теперь необходимо умножать средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце, сообщает ТАСС.

Эти нормы будут применяться до 1 сентября 2031 года. В документе говорится, что размер выходного пособия рассчитывается следующим образом: средний дневной заработок умножается на среднее количество рабочих дней в месяце.

При использовании суммированного учета рабочего времени за длительный период расчет среднего заработка будет производиться по-другому. Теперь необходимо умножить средний заработок в час на среднее количество рабочих часов в месяце.

В то же время, по информации агентства, существенных изменений в методике расчета среднего заработка не предвидится, что следует из постановления правительства. Основной принцип расчета заработной платы остается неизменным.

Сколько можно «копить» отпускные

В первом квартале 2025 года средняя заработная плата в России достигла нового максимума, превысив 91 тысячу рублей. За последний год средний доход увеличился на 15,5%. Особенно заметно выросли зарплаты молодых специалистов в возрасте до 24 лет — на 16,7%, достигнув 72,5 тысячи рублей.