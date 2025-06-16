Стало известно, когда банк может списывать средства без согласия клиента

В отдельных случаях финансовое учреждение вправе списать денежные средства без согласия владельца счета. Детали этих ситуаций разъяснил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Подобное возможно, например, по судебному решению. Основанием для списания выступают исполнительные документы. К ним относятся судебные исполнительные листы, приказы, а также постановления, вынесенные судебными приставами.

«Кроме того, банк может списать деньги по условиям договора между финансовой организацией и клиентом. Например, это может быть плата за обслуживание, погашение долгов по кредиту», — уточнил эксперт в разговоре с агентством «Прайм».

Также списание допускается в иных предусмотренных законодательством случаях. К ним относится взыскание недоимки по налогам, лизинговым платежам, таможенным сбора, а также арендной платы по договору проката.

Во всех этих ситуациях списание средств допустимо исключительно при наличии надлежащего документального обоснования. Так, для налогов, сборов и таможенных платежей требуется решение налогового органа или таможенной службы соответственно. Для лизинговых платежей необходимо распоряжение лизингодателя, а для арендных — исполнительная надпись нотариуса.