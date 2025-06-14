Роднина: в США человек создаёт пенсию сам, а люди в России в своей пенсии не участвуют

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила пенсии в России и Америке. По её словам, американские граждане имеют возможность самим регулировать свои пенсии, а в России в вопросе пенсий люди не участвуют.

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«Если сравнивать пенсии с развитыми странами, как мы любим, например с Америкой, то пенсия там с 70 лет — одинаково для мужчин и женщин. А у нас выходят в 60 — женщины, а в 65 — мужчины, и то большинство уходит намного раньше, потому что у нас куча всяких льгот. Да, в США больше пенсии, чем в России, только они там негосударственные. Люди создают пенсию себе сами, откладывая деньги на особые счета, и те налоги, которые ты платишь, — твоя будущая пенсия. В Америке человек создаёт пенсию себе сам, а наши граждане в своей пенсии практически никак не участвуют», — приводит слова Родниной Sport24.

Напомним, Роднина 13 лет прожила в США, куда уехала в 90-е для того, чтобы работать в одном из центров фигурного катания в Лос-Анджелесе. Сейчас там живет 39-летняя дочь Родниной Алёна Миньковская, у которой американское гражданство.