На Камчатке маткапитал разрешили тратить на газификацию домов

На Камчатке семьи с детьми получили новые возможности для улучшения жилищных условий, сообщает ИА DEITA.RU.

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Региональный парламент принял поправки в закон о материнском капитале, позволяющие использовать эти средства для газификации частных домов. Владельцы домов смогут направить региональный маткапитал на подключение жилья к газовым сетям, строительство газопровода на участке и установку необходимого оборудования.

Обязательными условиями для такой реализации права на маткапитал остаются наличие прав собственности на дом и фактическое проживание семьи в нем. Кроме того, жилье должно располагаться в зоне с уже проложенными внутрипоселковыми газовыми коммуникациями.

Как отметила спикер Заксобрания Ирина Унтилова, такое решение позволит многим семьям улучшить качество жизни. Принятое решение имеет большое социальное значение. Сам процесс газификации — важный шаг к созданию комфортных условий для камчатских семей.

По информации министерства социальной политики края, нововведение может затронуть около 50 семей. В первую очередь это жители частного сектора, для которых вопрос обеспечения домов газом остается одной из самых острых проблем.

Напомним, что в Приморском крае в 2020 году власти региона подписали с «Газпромом» программу газификации до 2025 года с финансированием в десятки миллиардов рублей. Цель — довести уровень газификации Приморья до 3,9%. Жителей Владивостока, Артема и Надеждинского района призвали подавать заявки на подключение к газу.

Однако на практике газ в Приморье в начале года доступен лишь жителям двух поселков в Спасском районе и Уссурийске. Во Владивостоке строительство газопровода ведется по улицам Камская, Неманская и Рионская. При этом планы по газификации Артема и Надеждинского района на данный момент не реализованы: эти территории не включены в программу газификации, опубликованную на сайте единого оператора.