Россиян предупредили о мошеннических атаках в праздничные дни

МВД России предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества, направленной на подростков — злоумышленники пытаются получить доступ к учетным записям родителей на портале «Госуслуги», используя детей в качестве посредников. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, пишет ТАСС.

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«В праздничные дни фиксируются факты мошеннических атак, нацеленных на несовершеннолетних. Под предлогом оказания помощи в восстановлении взломанной учетной записи на государственном портале «Госуслуги» аферисты пытаются выманить у несовершеннолетних информацию в отношении их родителей, а именно ФИО, уровень заработка, наличие собственности и так далее», — говорится в сообщении.

В МВД также отметили, что утечка личных данных может привести к финансовым потерям в результате мошеннических операций или кражи средств с привязанных банковских карт. Кроме того, дети могут стать жертвами психологического давления и шантажа со стороны преступников.

Граждан призывают быть бдительными и избегать контактов с незнакомцами, запрашивающими персональные данные или коды верификации.

До этого телефонные мошенники начали похищать деньги у пенсионеров, представляясь муниципальными служащими, выдающими праздничные подарки.