Раскрыта уловка мошенников «замести следы» похищенных у россиян денег

Мошенники используют одну уловку, чтобы «замести свои следы» и скрыться от правоохранительных органов. Об этом сообщил источник «Ленты.ру» в силовых структурах.

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Данные о владельце первой карты, на которую вывели украденные средства, правоохранители могут получить легко, без санкций суда — это явная «операция без согласия клиента», и закон допускает раскрытие данных. Но вторая трансакция, очевидно, делается осознанно, поэтому оперативный доступ к ней запрещен законом. Получив необходимые санкции, оперативники натыкаются на третий перевод, и им надо вновь получать разрешение, а на это требуется немало времени. Именно поэтому похищенные деньги мошенники перекидывают с карты на карту до 40 раз.

Подробности о том, как россиянин придумал криминальную схему с использованием «Госуслуг», заработал миллионы и попал в руки правосудия, можно прочитать здесь.