Россиянам рассказали, как оценить будущую пенсию

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов объяснил в беседе с RT, как гражданам, приближающимся к пенсионному возрасту, понять, какая будет у них пенсия.

По словам Гаврилова, чтобы оценить будущую пенсию, «человек должен опираться на официальные данные, закреплённые в федеральных законах и публикуемые Социальным фондом и правительством России».

Он отметил, что с 2025 года расчёт страховой пенсии будет осуществляться по формуле, основанной на индивидуальных пенсионных коэффициентах (ИПК).

«Сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на стоимость одного пенсионного коэффициента, после чего прибавляется фиксированная выплата», — пояснил он.

Например, при наличии 70 баллов будущая пенсия составит 18 297,30 рубля.

Гаврилов также сообщил, что для возникновения права на пенсию в 2025 году необходимо накопить не менее 30 баллов и иметь страховой стаж не менее 15 лет.

«Возраст выхода на пенсию зависит от даты рождения и определяется по переходной шкале, утверждённой законом», — добавил он.

Работающие пенсионеры могут увеличивать число своих пенсионных баллов за счёт страховых взносов, однако Гаврилов предупредил, что «при продолжающейся официальной занятости пенсия фактически ниже, чем у неработающих пенсионеров».

При этом, как отметил Гаврилов, окончательное решение всегда остаётся за человеком и зависит от сочетания финансовых, социальных и личных обстоятельств.

Ранее сенатор Ольга Епифанова рассказала, на какую пенсию могут рассчитывать граждане России с зарплатой 100 тыс. рублей.