Названы способы сэкономить на ЖКУ

Сэкономить на жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ) поможет установка счетчиков и ряд других способов. О них рассказала кандидат экономических наук, владелец кредитно-брокерского агентства ООО «ПроФинансы» Саида Мачавариани в беседе с Life.

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В первую очередь эксперт посоветовала установить приборы учета, так как платеж по ним всегда ниже, чем по нормативу. Можно использовать многотарифный счетчик, при котором электроэнергия ночью дешевле. Сберечь средства также поможет установка аэраторов на краны, регулярная проверка утечек воды и отказ от неиспользуемых услуг в платежках, например от телеантенны.

«Также стоит проверить, не завышены ли нормативы в вашем регионе. Иногда можно добиться перерасчета через управляющую компанию или ГЖИ», — рассказала Мачавариани.

Она рекомендовала внимательно изучать платежки — иногда в них появляются необоснованные услуги, которые можно оспорить. При необходимости стоит сменить управляющую компанию, если организация завышает тарифы.

Малоимущие, пенсионеры и некоторые другие группы населения могут оформить льготы. Другой метод снизить расходы — принятие решений по энергосбережению на общедомовых собраниях. К примеру, можно заменить лампы на LED или установить индивидуальный тепловой пункт (ИТП).

Ранее россиян предупредили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля.