Средняя максимальная ставка по годовым вкладам опустилась ниже 18%

Средняя ставка, предлагаемая по годовым вкладам в топ-20 банков, стала ниже 18% впервые с осени 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса "Финуслуги".

"Средняя ставка, предлагаемая по годовым вкладам в топ-20 банков, стала ниже 18%. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом "Финуслуги" по депозитным продуктам в топ-20 банках по объему средств населения. В расчете используются вклады на 100 тыс. рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев", - отмечается в сообщении.

В последний раз уровень ниже 18% по годовым вкладам в топ-20 был зафиксирован в конце сентября 2024 года (17,62%). Ставки по вкладам продолжают снижение после того, как Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 20%.

По состоянию на 11 июня 2025 года средняя ставка по трехмесячным вкладам составила 19,02%, по полугодовым вкладам - 18,38%, по годовым вкладам - 17,52%.

По трехмесячным вкладам без специальных условий максимальная ставка составляет 21%, по полугодовым - 20%, по годовым - 20%. Минимальные - 17,2%, 17% и 15% соответственно.