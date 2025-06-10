Плановый рост оплаты ЖКХ ожидается в России

Почти на 12 процентов вырастут тарифы ЖКХ с 1 июля текущего года. прошлом году тарифы в среднем по России выросли на 9,8%, в 2023 г. – на 8,11%. По данным "Ведомостей", в Минстрое это объясняют в основном необходимостью менять инфраструктуру.

Сейчас 43% коммунальных сетей в России, по последним данным Минстроя, нуждаются в замене. Морозы все еще таят серьезную опасность, в последние годы число инцидентов резко возросло. Бюджет нуждается в дополнительном доходе.

Причем, от субъекта к субъекту рост тарифов будет разные. В одних субъектах плата растет быстрее за электричество, в других – за отопление или водоснабжение. Например, Дальний Восток более всего "страдает" от роста цен на отопление и электричество.

На севере тарифы выше из-за логистики, низкой плотности населения и высоких затрат на генерацию тепла. При этом в Госдуме отмечают, что на Дальнем Востоке тариф - это скорее вопрос политики. Здесь власти вынуждены лавировать между необходимостью и настроением населения.