Россиянам досрочно выплатят пенсию в июне

В связи с длинными выходными по случаю Дня России россиянам досрочно выплатят пенсию. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В обычном порядке пенсионные выплаты зачисляются чаще всего с 12 по 15 числа месяца. В июне на эти дни как раз приходятся длинные выходные.

"Соцфонд заранее обеспечит все выплаты, включая пенсии, из-за праздников. До 11 июня включительно", - цитирует ТАСС Нилова.

По его словам, это обычная практика. Так, например, за январь 2025 года из-за праздников россияне начали получать пенсии в декабре 2024 года, отметил депутат.

Эксперт рассказал, как увеличить пенсию до 200 тысяч рублей

Напомним, россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, ожидают длинные четырехдневные выходные - с 12 по 15 июня. Соответственно, эта рабочая неделя продлится всего три дня - с 9 по 11 июня.

При этом, рабочий день 11 июня будет сокращенным, так как предшествует праздничному дню.