ЦБ: россияне вдвое сократили покупки валюты с начала года

Несмотря на дешевеющий доллар, интерес физлиц к валюте за пять месяцев этого года снизился вдвое, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.

© BFM.RU

Объем покупок оказался почти вдвое ниже, чем в мае прошлого года (206 млрд рублей), а с начала 2025 года россияне приобрели валюты всего на 386 млрд — также в два раза меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Спреды по наличной валюте сужались, а заметного ухода в квазивалютные инструменты не наблюдалось, говорится в документе. По данным регулятора, это, а также фактор жесткой денежно-кредитной политики, способствовало дополнительной поддержке рубля.

С чем связана такая динамика, несмотря на то, что с мая доллар держится на межбанке ниже 80 рублей впервые с 2023 года, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг:

Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион»

«В принципе, интерес снижается довольно давно, и его можно проследить просто по динамике объемов иностранной валюты на счетах в иностранных банках, открытых россиянами в целом. Наверное, после того, как рубль достиг своего минимума к доллару в конце прошлого года — в начале этого, на фоне высокой ключевой ставки, быстро очень произошло укрепление рубля. Наверное, тех запасов валюты, которые есть у физлиц в качестве долгосрочных сбережений, им хватает. А если говорить про ожидания, вряд ли это именно ожидания, потому что, возможно, в феврале, в марте еще могли покупать валюту, ожидая, например, что рубль быстро развернется. Но, учитывая, что мы уже второй или третий месяц находимся в ситуации, когда курс доллара около 80 рублей, и, в принципе, Центральный банк все отчетливее говорит о том, что это результат жесткой денежно-кредитной политики — и эту политику завершать не собирается — спекулятивный, среднесрочный интерес у физлиц, наверное, пропал. Есть возможность зарабатывать более высокую доходность в рублевых активах, а по валютным — даже если кто-то может размещать депозиты или приобретать валютные облигации — доходности уже достаточно сильно снизились, чтобы стать менее привлекательными по сравнению с теми же ОФЗ или корпоративными рублевыми облигациями. Новый виток спроса может быть результатом устойчивого ослабления рубля. То есть если физлица увидят, что рубль начинает слабеть и это ослабление устойчиво, тогда, конечно, они будут более уверенно покупать валюту. Тем более что те, кто покупал валюту в феврале или марте, получили негативный опыт — убыток. Они купили дороже, чем сейчас. И исходя из этого, следующие покупки будут гораздо более осторожными. Я бы не считал тот или иной объем покупки валюты физлицами сейчас индикатором того, какими являются ожидания именно по курсу».

На что в таком случае стоит обратить внимание, если не на доллар, и где физлицам искать эту «тихую гавань», говорит портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева:

Алена Николаева, портфельный управляющий Astero Falcon

«В тихую гавань» обычно идут в золото. Если говорить про рублевую зону, то, конечно, депозиты — хоть и снижаются — это все равно двузначные доходности, поэтому пока из этой «тихой гавани» людям очень сложно выходить. Но это, соответственно, товарные рынки — золото, серебро, даже платина, которая наконец-то вышла из своего коридора, долгосрочного нисходящего тренда, и пробила все свои уровни, после которых может открыться дорожка наверх. Поэтому, да, здесь, наверное, металлы, особенно золото, — в плюсе. И в российском периметре, конечно, депозиты пока еще сохраняются».

По данным Центробанка, спрос на валюту оставался сдержанным и в корпоративном сегменте: компании приобрели валюту на 1,6 трлн рублей — минимум с июня 2024 года.