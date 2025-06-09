Пенсионерам разъяснили, как получить налоговый вычет даже без дохода

Налоговый вычет за лечение пенсионера могут получить его дети, если сам гражданин не имеет налогооблагаемого дохода. Это законный способ вернуть часть затрат на здоровье, рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Пенсионеры имеют право на социальный налоговый вычет за лечение при условии, что у них есть доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%. При этом пенсия не учитывается — она не подлежит налогообложению. Источником дохода может быть работа, сдача жилья в аренду или другой источник, с которого уплачиваются налоги.

Максимальная сумма расходов, с которых можно получить вычет, составляет 150 000 рублей — вернуть можно до 19 500 рублей (13% от суммы). Вычет не может превышать сумму уплаченного за год НДФЛ, то есть человек может получить те деньги, которые перечислены им в бюджет. Для оформления вычета необходимо подать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ и приложить справку об оплате медицинских услуг.

Кроме того, вычет можно оформить на детей пенсионера, если у него нет налогооблагаемого дохода.