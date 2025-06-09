Россиянам напомнили об изменившемся порядке выплаты пенсий

В России временно изменили порядок выплаты пенсий. Об этом заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Его процитировало RT.

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Он объяснил, что соответствующее решение власти приняли в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Для того, чтобы россияне, которые обычно получают свои выплаты с 12 по 15 число, избежали возможных задержек Социальный фонд организовал собрался организовать досрочную отправки финансов.