Россиянам напомнили об изменившемся порядке выплаты пенсий

В России временно изменили порядок выплаты пенсий. Об этом заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Его процитировало RT.
Он объяснил, что соответствующее решение власти приняли в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Для того, чтобы россияне, которые обычно получают свои выплаты с 12 по 15 число, избежали возможных задержек Социальный фонд организовал собрался организовать досрочную отправки финансов.
«Таким образом, пенсии, которые должны были поступить после 12 июня, будут перечислены уже 10 или 11 числа», — констатировал парламентарий.