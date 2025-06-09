В России может появиться комиссия по пенсионным спорам

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило разработать процедуру досудебного оспаривания решений Социального фонда, касающихся размеров страховых пенсий. Проект соответствующего федерального закона был опубликован для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Сейчас оспорить решение Социального фонда о назначении или размере пенсии можно только через суд. По данным издания, ежегодно в России рассматривается множество подобных исков, связанных с разногласиями по поводу страхового стажа или ошибками при начислении выплат. В некоторых случаях возникают более сложные ситуации. Например, в Санкт-Петербурге с 2016 года женщине не выплачивали пенсию из-за того, что ее ошибочно признали умершей.

В документе, подготовленном Министерством труда, предлагается создать при Социальном фонде специальную комиссию по рассмотрению пенсионных споров. Она начнет работать с 2027 года и будет заниматься вопросами, связанными с реализацией пенсионных прав граждан. Эта комиссия станет альтернативой судебному разбирательству в сфере пенсионного обеспечения. Порядок ее работы будет определен Правительством РФ.

В ведомстве акцентируют внимание на том, что внедрение внесудебной процедуры не станет препятствием для граждан в их праве обратиться в суд. Однако обращение в комиссию позволит существенно ускорить процесс рассмотрения обращений и сделать его более эффективным.

По информации ведомства, большинство пенсионных исков удовлетворяются судами, но срок их рассмотрения может составлять до одного года. Предполагается, что новая комиссия сможет привлекать специалистов из Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по труду и занятости и других профильных организаций. Это, по мнению авторов инициативы, должно повысить качество проверки пенсионного стажа и расчетов.