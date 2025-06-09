С 1 июля в России ожидается плановая корректировка стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. В среднем тарифы вырастут на 11,9%, но в разных регионах повышение может быть разным. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Собеседник уточнил, что в среднем по стране тарифы ЖКХ повысятся на 11,9%, при этом в Северной Осетии тарифы увеличатся на 19,1%, в Челябинской области и Мордовии — до 18%, в Татарстане и Дагестане рост составит 17,5%.

Член комитета Госдумы подчеркнул, что в Архангельской области прогнозируется повышение тарифов на услуги ЖКХ на 20%, в Пермском крае — до 21,1%, а в Кемеровской области тарифы увеличатся на 19,8%.

Как сообщил Якубовский, повышение тарифов на услуги ЖКХ в указанных регионах России связано с несколькими факторами. Среди них — необходимость обновления устаревшей коммунальной инфраструктуры, рост расходов на вывоз твердых бытовых отходов, климатические условия, увеличение стоимости ресурсов, таких как газ и электричество, инфляция.

Также собеседник отметил, что в Ненецком автономном округе тарифы на коммунальные услуги будут увеличены на 4%, в Чеченской Республике — на 5%, в Республике Ингушетия — на 5,2%, а в Кабардино-Балкарской Республике — на 6%.