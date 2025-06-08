Весной в России продали элитные духи по цене почти в семь МРОТ

Весной 2025 года в России продали одни из самых дорогих духов — два флакона аромата Diaghilev от Roja Parfums объемом по 100 мл, каждый из которых обошелся покупателям в 134 тысячи рублей. Об этом сообщили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

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В организации отметили, что стоимость одного такого флакона почти в семь раз превышает действующий минимальный размер оплаты труда, который установлен на уровне 19,2 тыс. рублей.

По данным ЦРПТ, за весенний период россияне приобрели более 30 флаконов элитной парфюмерии, цена каждого превышала 100 тысяч рублей. Также в центре добавили, что благодаря внедрению системы маркировки объем нелегального рынка парфюмерии сократился в пять раз.

До этого «Прайм» со ссылкой на статистику IT-компании АТОЛ сообщал, что больше всего из базовой косметички в России в 2023 подорожала помада — на 22%, до 338 рублей в среднем. Тени для век выросли в цене на 10%, до 386 рублей в среднем. Блеск для губ стал дороже на 6%, карандаш для губ — на 5%, пудра — на 3%. Их средняя стоимость составила 353 рубля, 265 рублей и 539 рублей соответственно.