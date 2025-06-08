Пенсионный парадокс России: женщины получают в старости выплаты больше мужчин

Средняя пенсия в России составляет 23 тысячи 175 рублей. Но это не означает, что все россияне на заслуженном отдыхе получают такую сумму. По данным Соцфонда, у женщин-пенсионерок выплаты в среднем на 220 рублей выше, чем у мужчин. А именно: 23249 рублей против 23089 рублей. Но как так может быть, если общеизвестно, что мужчины в ходе своей трудовой карьеры в среднем зарабатывают существенно больше женщин? «МК» с помощью экспертов искал ответ на этот вопрос.

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Действительно, в данной ситуации размер имеет значение. И вот почему. Статведомство в сборнике «Женщины и мужчины – 24» сообщило, что средняя начисленная зарплата у женщин в минувшем году составила 61,1 тысячи рублей, тогда как у мужчин – 87,7 тысячи. Среднестатистический мужчина в дом приносит почти на 25 тысяч рублей больше, чем женщина.

Еще сильнее зарплатно-гендерный разрыв виден по некоторым отдельным специальностям. Так, в сфере информации и связи эта разница выше почти на 60 тысяч рублей в пользу мужчин. Даже если брать руководящее звено, то и здесь мужчины-начальники в среднем зарабатывают на 49 тысяч рублей больше, чем слабый пол из этой категории. Тогда на каком основании пенсии у сильного пола получаются ниже? Здесь уже впору мужчинам требовать равноправия…

Даже в Государственной думе теряются в догадках. Депутат парламента Светлана Бессараб предположила, что виной всему могут быть «лихие» 90-е годы. Когда мужчины-кормильцы, чтобы побольше заработать, трудились без оформления трудовых отношений и каждую копейку несли в дом. Но при этом о пенсии не особо задумывались, не имели офиицального трудового стажа и, разумеется, пенсионных коэффициентов.

А женщины, хранительницы очага, в силу своей ответственности, работали по большей части официально, тянули, так сказать, лямку. И вот, за счет тех пенсионных коэффициентов у них сегодня и выходит на пару сотен рублей больше средние выплаты по старости.

Еще она допустила, что находящаяся в декретном отпуске женщина по уходу за третьим и последующим ребенком может заработать больше пенсионных коэффициентов, которые бы ей начислили при ее средней зарплате. Если при средней зарплате россияне, в основном, зарабатывают по три пенсионных балла в год, то многодетная мама может сразу положить в свою пенсионную «копилку» 5,4 балла – воспитывая третьего или четвертого ребенка.

Но независимые эксперты акцентируют внимание на других факторах, которые позволили женщинам обойти мужчин в среднем размере пенсионных выплат.

Доктор экономических наук Алексей Зубец считает главным из них - продолжительность жизни.

- Женщин в России статистически больше, чем мужчин, - говорит он. – К тому же, они живут дольше. А долгожителям правительство ежегодно повышает выплаты. Так, с 1 июля нынешнего года тем, кому исполнилось 80 лет, удваивается фиксированная часть страховой пенсии. Она составит 8900 рублей, значит, с 1 июля такие почтенные долгожители на эту сумму станут получать пенсию больше. Это существенная прибавка, и она осуществляется ежемесячно – тем, кто перешагнул 80-летнуюю черту.

В то же время, экономист не согласен с утверждением, что мужчины проигрывают в размере пенсий из-за того, что в 90-е годы прошлого века работали в «серой зоне», без оформления трудовых договором.

- Конечно, они работали и в «тени» тоже, - поясняет он. – Время было тяжелое, тогда «серая зона» занимала, наверное, около 30 % рынка труда. Но я не уверен, что это был удел исключительно мужчин. На мой взгляд, женщин, которые получали зарплату в конвертах, было даже больше. Их и сейчас больше, хотя теневой сектор экономики составляет сегодня около 12 %. Где в основном процветает нелегальная занятость, в каких отраслях? Это торговля, общепит, уборка, домашний персонал – то есть, это касается, в первую очередь, нянечек, сиделок и так долее. Это женские профессии, их и сегодня достаточное количество в нелегальной занятости.