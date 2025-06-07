В Японии люди часами стоят в очередях за рисом

Плохой урожай риса в Японии привел к его дефициту и большим очередям в магазинах. Несмотря на то, что цены на рис за год выросли вдвое, люди готовы стоять в очередях за крупой по несколько часов.

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Аналитики утверждают, что сложившийся дефицит риса начал оказывать политическое давление на премьер-министра Сигэру Исибу перед выборами, которые состоятся в июле. Неделю назад власти приняли решение продать 600 тонн риса из резерва по более низким ценам, пишет "Ъ".

Сейчас правительство изучает варианты выхода из сложившегося рисового кризиса. Возможно, что придётся пойти на повышение лимита беспошлинного импорта риса, сейчас действует лимит 100 тонн в год.