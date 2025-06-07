Россиян предупредили о новой мошеннической схеме по блокировке iPhone

Появилась новая мошенническая схема, с помощью которой злоумышленники начали блокировать iPhone россиян под видом собеседования. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Согласно информации издания, суть новой схемы заключается в том, что мошенники размещают на популярных рекрутинговых платформах и в Telegram-каналах публикации вакансий и проводят с кандидатами дистанционные собеседования, в ходе которых просят установить на телефон специальную CRM-программу для рабочих процессов. Приложения нет в официальном магазине Apple, поэтому сделать это предлагается с другого iCloud.

После установки программного обеспечения мошенники настаивают на том, чтобы человек отключил Face ID. Как только он делает это, смартфон блокируется, и на его экране появляется сообщение с требованием заплатить деньги за возвращение доступа к устройству.

Shot сообщает, что одной из жертв новой мошеннической схемы стала 20-летняя москвичка Лиля, в поисках работы откликнувшаяся в Telegram-канале на вакансию SMM-специалиста цветочного бутика. Как только она потеряла доступ к своему iPhone, мошенники стали требовать у нее четыре тысячи рублей за разблокировку и подчеркивали, что полиция ей не поможет.

Девушка написала заявление в полицию и в поддержку Apple, однако специалисты компании-производителя не смогли помочь ей вернуть доступ к телефону.

Ранее в Центре цифровой экспертизы Роскачества предупредили россиян о новом виде мошенничества в преддверии Дня России. В ведомстве предупредили, что мошенники распространяют Telegram-боты через спам-рассылки, рекламу в социальных сетях и мессенджерах. Россиянам предлагают принять участие в «розыгрыше призов» к празднику, обещая миллион рублей в качестве выигрыша.