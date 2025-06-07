В России летом увеличатся пенсионные выплаты

Летом 2025 года произойдут изменения в размерах пенсионных выплат, охватывающие различные категории граждан. О грядущих индексациях агентству «Прайм» сообщил декан юридического факультета Высшей школы экономики, профессор Вадим Виноградов.

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По словам эксперта, граждане, отмечающие свое восьмидесятилетие в мае, смогут рассчитывать на увеличенный вдвое фиксированный платеж к своей страховой пенсии, составляющий теперь 8 907 рублей 70 копеек в месяц.

Кроме того, в случае официального оформления ухода за такими пенсионерами сумма увеличится дополнительно на 1 314 рублей, доводя итоговую ежемесячную надбавку до 10 042 рублей 73 копеек.

Пяти категориям россиян увеличат пенсии

Подобный механизм действует также в отношении лиц, признанных инвалидами первой группы в мае.

Важно учитывать, что пособие начисляется исключительно по одному критерию: достижение возраста 80 лет или установление статуса инвалида первой группы, подчеркнул Виноградов.

Отдельно предусмотрена дополнительная выплата в размере 2 969 рублей 23 копейки для пенсионеров, обеспечивающих содержание несовершеннолетних детей. Однако данная мера распространяется лишь на максимум трех иждивенцев.

Начиная с июля аналогичные правила вступят в силу для граждан, отметивших восемьдесят лет или получивших первую группу инвалидности в июне месяце. Изменение сумм проходит автоматически благодаря действиям Социального фонда России, исключение составляет лишь компенсация по уходу, оформление которой требует подачи заявления.

Что касается работающего населения пенсионного возраста, то их выплаты пересматриваются в августе с учетом числа накопленных пенсионных коэффициентов за предыдущий год. Максимальная возможная прибавка здесь достигает суммы в 437 рублей 07 копеек, исходя из актуальной цены одного балла в 145 рублей 69 копеек.

Также в августе предусмотрено увеличение особых выплат работникам горнодобывающей отрасли и членам экипажей самолетов гражданской авиации, ранее подавшим соответствующие запросы в период с начала апреля до конца июня.

Согласно комментариям Виноградова, все предусмотренные летом меры являются постоянными и после расчета подлежат регулярному ежемесячному перечислению. Более того, большинство изменений осуществляется автоматически, исключая необходимость обращения пенсионеров в государственные органы лично.

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