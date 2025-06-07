На сколько может вырасти средняя зарплата в России в 2026 году

Средняя зарплата в России в 2026 году может вырасти до 118–120 тысяч рублей, увеличившись на 12–14% по сравнению с текущим уровнем. Об этом сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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По словам эксперта, хотя прирост средней зарплаты в следующем году будет ниже текущих показателей, ее значение в абсолютном выражении продолжит расти. «На следующий год в абсолютном исчислении мы вполне можем увидеть немного ниже прирост (чем в этом — ред.), и средняя заработная плата увеличится до 118–120 тысяч рублей. В свою очередь, в процентах, в силу увеличившейся базы отсчета, снижение темпов прироста будет более заметно: он составит 12–14% к результатам 2025 года», — сообщил Балынин в беседе с РИА Новости.

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Экономист отметил, что увеличение заработных плат сохранится не только в номинальном, но и в реальном выражении, опережая уровень инфляции. По оценке Балынина, этому будут способствовать дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда и сохраняющийся дефицит квалифицированных специалистов на рынке труда. Эксперт прогнозирует, что тенденция к росту средней зарплаты останется и в последующие годы, однако темпы увеличения будут постепенно снижаться.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов сообщил в интервью URA.RU, что стремительный рост заработных плат в России прекратится уже в этом году. По его словам, дальнейшее увеличение доходов будет происходить лишь в пределах инфляции. Среди факторов, повлиявших на такую динамику, эксперт выделил снижение потребительского спроса внутри страны.