Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил, что в России участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками мобильных операторов и под предлогом рассылки спама угрожают абонентам немедленной блокировкой номера.

По его словам, преступники сообщают о поступивших жалобах и настаивают, что «номер будет заблокирован в течение нескольких часов». Чтобы избежать «бана», жертве предлагают назвать персональные данные или продиктовать код из смс.

Суть схемы — в создании чувства паники и срочности.

Мошенники могут использовать подменные номера поддержки операторов и даже владеть личной информацией, делая разговор более убедительным, добавил собеседник RT.

В результате абоненты рискуют потерять не только доступ к телефону, но и деньги с банковских счетов.

Также злоумышленники могут взломать аккаунты в мессенджерах и соцсетях.

«Операторы связи никогда не требуют от клиентов коды из смс или пароли по телефону — подобные запросы однозначно свидетельствуют о мошенничестве», — подчеркнул депутат.

Если мошенникам удалось получить личные данные, необходимо срочно обратиться в службу поддержки оператора и банка.

«Бдительность и критическое мышление — лучший способ защиты от любых мошенников», — резюмировал Немкин.

Ранее эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «ФОРС Технологии» Борис Косарев предупредил об утёкших в сеть коммерческих базах данных для обмана россиян.