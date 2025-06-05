Россияне признались, какой уровень зарплаты считают достойным

Портал «Финансы Mail» исследовал, какой доход россияне считают достойным. Среди 30 тысяч участников большинство (34,6%) назвали 200 тысяч рублей минимально достойным ежемесячным доходом. Четверть ориентируются на доход до 500 тысяч рублей, каждый восьмой — на более полумиллиона. Доходы ниже 100 тысяч устраивают лишь 11%.

Для большинства важна не только цифра: 56,3% считают зарплату достойной, если она позволяет делать накопления, а 22,6% — если не нужно брать кредиты. Каждый десятый связывает достойную зарплату с базовыми потребностями.

48% респондентов считают свою зарплату ниже заслуженной, 20% — соответствующей квалификации, 12,5% — выше среднего за счет нагрузки, а 9% временно не работают или на пенсии.

Четверть не верит в рост дохода, но многие настроены активно: 20% ищут новую работу, 14,5% идут в бизнес или фриланс, 12% готовы учиться, а 7% монетизируют хобби.

Наиболее реальный путь к росту дохода — карьерный рост в крупной компании (27,7%) и самозанятость (16,5%), считают респонденты. Лишь 13,5% респондентов готовы пойти на радикальные меры ради получения желаемой зарплаты. Еще 35% согласны на это при условии компенсации рисков. Остальные же не готовы рисковать.