ЦБ запросил у брокеров данные о заблокированных активах россиян

Банк России в конце мая направил профессиональным участникам рынка запрос о размере средств клиентов, которые остались заблокированными после получения компенсаций по президентскому указу № 665. Об этом пишут «РБК инвестиции» со ссылкой на заявление замдиректора юридического департамента инвестбанка «Синара» Елены Рязановой на вебинаре «Три года под блокировкой: пути решения для частных инвесторов». Информацию подтвердили в «Финаме», «БКС» и двух других крупнейших инвесткомпаниях.

Санкционные юристы расценивают действия ЦБ как подготовку к новой возможной разблокировке активов. Замгендиректора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов рассказал, что компания получила запрос от регулятора в конце мая. По его словам, заявки клиентов брокера в рамках выплат по указу № 665 были удовлетворены примерно на 30%.

Источник в одном из крупнейших брокеров сообщил изданию, что запрос на предоставление данных пришел всем профучастникам на прошлой неделе со сроком ответа до 6 июня.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) с декабря 2023-го по сентябрь 2024 года осуществлял выплаты россиянам по иностранным ценным бумагам частных инвесторов, заблокированным в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Выплачивались купоны, дивиденды и средства от погашения облигаций. Это стало возможно благодаря президентскому указу № 665 от 9 сентября 2023 года, который установил специальный механизм компенсации выплат по замороженным активам россиян, отмечает издание. На эти цели направлялись денежные выплаты в рублях по евробондам России, которыми владели иностранцы из недружественных стран, в пределах суммы, замороженной на счетах НРД в зарубежных депозитариях. Документ фактически устанавливал схему «виртуального обмена» активами: купонные выплаты, предназначавшиеся иностранным владельцам российских еврооблигаций Минфина, направлялись на выплаты россиянам по заблокированным бумагам. А иностранным инвесторам НРД направлял разрешение на соизмеримые выплаты со своих замороженных счетов в Европе, подчеркивает издание.

В середине мая зампред Банка России Филипп Габуния, отвечая на вопрос о возможности продления действия документа, заявил, что Центробанк будет продолжать разработку мер по разморозке активов российских инвесторов. «Мы будем вести работу по разным направлениям, способствующим разблокировке активов, но широко публично я особо афишировать не буду», — сказал он журналистам в кулуарах конференции «Российский фондовый рынок — 2025».

Опрошенные «РБК инвестициями» санкционные юристы не исключают, что запрос от ЦБ профучастникам может быть связан с вероятным продлением выплат по указу № 665. Старший партнер коллегии адвокатов Rep & Paper Антон Именнов отмечает, что сбор информации о текущем объеме невыплаченных средств по замороженным активам может стать предпосылкой к расширению действия указа или же к принятию нового нормативного акта.

«Кроме того, если на счетах типа И остаются нераспределенные или неиспользованные средства, они теоретически могут быть задействованы в рамках новой фазы выплат», — допускает он.

Руководитель направления разблокировки активов BGP Litigation Ирина Ротачкова считает, что запрос информации может быть связан либо с продлением действия президентского указа, либо с расширением сферы его действия на активы, заблокированные не только в НРД, но и на «СПБ бирже». Торговая площадка и ее депозитарий попали под санкции США в ноябре 2023 года.

«Сейчас действие указа распространяется только на те активы, владение которыми осуществляется через НРД», — пояснила эксперт.

«СПБ биржа» сообщила о том, что в 2024 году в рамках указа президента № 665 ей удалось разблокировать активы инвесторов на 52,97 млрд рублей. Однако речь идет об активах, хранение которых было структурировано по цепочке СПБ банк — НРД — Euroclear. Активы же с цепочкой хранения напрямую через СПБ банк под действие президентского указа не подпадают, уточнило издание.