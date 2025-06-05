Стало известно об «аномально» высоких зарплатах на рынке труда

В исследовательском центре портала SuperJob сообщили, что на российском рынке труда в настоящее время наблюдается «аномально высокий» уровень оплаты труда низкоквалифицированных работников, который превышает средний уровень оплаты труда квалифицированных специалистов как с высшим образованием, так и без него, передает «Независимая газета».

В качестве наглядного примера такого дисбаланса специалисты приводят ситуацию с доходами курьеров. Согласно данным Росстата, их средняя зарплата в экономике составляет 75 тысяч рублей в месяц, в то время как в сфере образования она обычно не превышает 68 тысяч рублей.

В SuperJob сообщили, что доход курьеров превышает не только заработок людей без высшего образования, но и доход специалистов с высшим образованием. Средняя зарплата курьеров сейчас на 14% больше, чем у работников с высшим образованием, и на 40% больше, чем у работников без высшего образования, уточнили аналитики.

В то же время, согласно статистическим данным, в прошлом году в большинстве сфер деятельности наблюдалось значительное увеличение заработной платы, выраженное двузначными числами, говорится в материале.

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа компании «Финам» Ольги Беленькой, в отраслях с низким уровнем зарплат даже их повышение на 15% может особенно не ощущаться как улучшение благосостояния. Кроме того, рост средней зарплаты не эквивалентен аналогичному росту зарплат во всех компаниях и у всех работников, отметила она. Не у всех зарплата в принципе выросла, и тем более не у всех ее рост компенсировал инфляцию, подчеркнула собеседница.