Ещё с далёких 90-х годов прошлого века россияне выработали инстинкт постоянно следить за двумя важнейшими финансовыми показателями — за уровнем инфляции и за курсом доллара.

На это обратил внимание известный российский экономист, доктор экономических наук Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU.

В интервью YouTube-каналу «День Центр» эксперт рассказал о том, что у россиян действительно осталась глубокая травма, связанная с экономическими потрясениями 90-х. Из-за этого граждане до сих пор держат в голове одну простую истину — если цены на продукты в магазинах начинают расти, значит в экономике происходит что-то плохое или даже страшное.

В этой связи, как объяснил эксперт, любые всплески инфляции всегда приводят к тому, что россияне начинают массово вытаскивать свои деньги «из-под подушек» и снимать их со своих банковских счетов с тем, чтобы поскорее потрать. Граждане начинают скупать всё подряд, лишь бы успеть реализовать покупательную способность их сбережений.

Названы сроки «обнуления» сбережений россиян

Они прекрасно понимают, что, если они промедлят, то уже через несколько недель или максимум месяцев, они уже не смогут позволить себе купить на сэкономленные средства столько товаров, сколько бы они могли приобрести некоторое время назад. Подобное поведение у россиян работает на уровне рефлексов, объяснил специалист.

То же самое касается и курса доллара. Если граждане видят, что «бакс» начинает расти, то они, во-первых, начинают активно вынимать свои деньги из сбережений и закупаться «вечнозелёным», а, во-вторых, приступают к массовой скупке всех иностранных товаров, т.к. они знают, что рост курса валюты обязательно приведёт к их скорому подорожанию.

В этой связи, как заявил эксперт, если денежные власти страны снова допустят развитие ситуации, при которой инфляция в России начнёт резко идти вверх или же рубль начнёт резко терять свои позиции в паре с долларом, образования длинных очередей к банкоматам не избежать — народ начнёт массово снимать деньги с намерением скорее их потратить.