ЦБ призвал банки анализировать некоторые переводы физлиц

Банк России рекомендовал банкам анализировать переводы физических лиц на корпоративные карты «технических компаний» и обратно. К таким фирмам относятся юрлица без реальной хозяйственной деятельности.

Как следует из сообщения пресс-службы, регулятор считает, что такие карты использует «теневой бизнес» — онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и прочие.

ЦБ также посоветовал банкам проводить онлайн-мониторинг операций клиентов «в режиме, приближенном к реальному времени» и анализировать их транзакционный профиль, чтобы оперативно выявлять дропперов и технические компании.

В частности, им стоит «учитывать», есть ли у клиента контрагенты, которые ранее переводили деньги «дропперам» (посредникам в схемах отмывания средств). Если у клиента есть признаки «дроппа» или «технической компании», то банк может ограничить его операции в соответствие с договором. А именно — установить лимиты на количество и сумму поступающих ему переводов от физлиц, а также запретить вносить наличные средства на его счета.