Накопления и доходы граждан обесцениваются не только из-за инфляции.

На это обратили внимание аналитики портала Profinance, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснили эксперты, другим механизмом «обнуления» сбережений и зарплат граждан является девальвация национальной валюты. Когда имеет место это явление, все товары иностранного производства автоматически растут в цене.

Это происходит из-за того, что растёт курс зарубежной валюты. В следствие этого российским поставщикам приходится тратить больше рублей на то, чтобы закупить продукты для дальнейшей перепродажи за рубежом. То же самое касается и сырья.

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Девальвация рубля приводит к тому, что производители или посредники вынуждены нести повышенные издержки. Ввиду того, что бизнес никогда не снижают свою норму прибыли, все дополнительные расходы перекладываются в цену товаров на полках магазинов.

В результате за снижение оценки национальной валюты расплачиваются самые обычные граждане. Покупательная способность их доходов и накоплений снижается: за тот же объём средств они могут себе позволить уже меньше товаров: деньги «обнуляются».

Согласно прогнозам специалистов, очередное «обнуление» денежных запасов ждёт граждан уже в ближайшие месяцы, т.к. девальвация рубля неизбежна. Властям придётся пойти на этот шаг с целью повышения доходов федерального бюджета, отмечают эксперты.

Нынешний курс рубля, находящийся в районе 77-78 в паре с долларом, является абсолютной аномалией и поэтому он не может держаться долго. Рубль обязательно начнёт слабеть в течение двух месяцев — июня и июля этого года, прогнозируют аналитики.

Как только в стране начнётся девальвация нацвалюты и оценка доллара поползёт вверх, цены на продукты в магазинах начнут расти. В этот момент доходы и сбережения россиян начнут «сгорят» или «обнулятся», теряя свою покупательную способность.