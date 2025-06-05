В Таиланде оценили возможность запуска оплаты картами «Мир»

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В Таиланде не отказываются от идеи по запуску в стране приема российских карт платежной системы «Мир». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Туристического управления Таиланда (ТАТ) по европейскому региону Сулатду Саруттилаван.

В Таиланде оценили возможность запуска оплаты картами «Мир»
© РИА Новости

Саруттилаван заявила, что положительно смотрит на эту перспективу, однако отметила, что на ее реализацию понадобится время. Ключевой проблемой в ситуации с российскими туристами она назвала прием платежей.

Отдельные кредитные организации в стране, такие как Bangkok Bank и некоторые другие, закрыли каналы оплаты из-за санкций, отметила исполнительный директор ТАТ. По ее словам, сейчас ведутся переговоры с рядом банков по теме платежных каналов, а с трудностями сталкивается и московский офис, и туристы из Таиланда, приезжающие в Россию.

Ранее стало известно, что Таиланд в текущем году сохранит срок безвизого пребывания россиян на действующем уровне (до 60 дней). Не изменятся визовые правила для россиян и в 2026 году, уточнил глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбуна. В 2025 году страну могут посетить до 2 миллионов туристов из России.