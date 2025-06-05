В Таиланде оценили возможность запуска оплаты картами «Мир»

В Таиланде не отказываются от идеи по запуску в стране приема российских карт платежной системы «Мир». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Туристического управления Таиланда (ТАТ) по европейскому региону Сулатду Саруттилаван.

Саруттилаван заявила, что положительно смотрит на эту перспективу, однако отметила, что на ее реализацию понадобится время. Ключевой проблемой в ситуации с российскими туристами она назвала прием платежей.

Отдельные кредитные организации в стране, такие как Bangkok Bank и некоторые другие, закрыли каналы оплаты из-за санкций, отметила исполнительный директор ТАТ. По ее словам, сейчас ведутся переговоры с рядом банков по теме платежных каналов, а с трудностями сталкивается и московский офис, и туристы из Таиланда, приезжающие в Россию.

Ранее стало известно, что Таиланд в текущем году сохранит срок безвизого пребывания россиян на действующем уровне (до 60 дней). Не изменятся визовые правила для россиян и в 2026 году, уточнил глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбуна. В 2025 году страну могут посетить до 2 миллионов туристов из России.