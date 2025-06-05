Как изменятся пенсионные выплаты в России с 1 июля

С 1 июля 2025 года некоторые категории пенсионеров получат увеличенные выплаты. Так, в Калининградской области ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, жертвы политических репрессий и ветераны становления региона получат прибавку в 3 %, юрист Оксана Красовская.

По словам эксперта, пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы, которые получат инвалидность в июле, увеличат фиксированную выплату на 100 %. Это 8907,70 рубля для пенсионеров старше 80 лет. Если инвалид I группы достигнет 80 лет, вторая прибавка не предусмотрена.

Пенсионеры могут увеличить фиксированную выплату, если у них есть иждивенцы. Это дети до 18 лет (без подтверждающих документов) или от 18 до 23 лет при инвалидности или обучении (подтверждается справкой), а также братья, сестры, внуки до 18 лет или от 18 до 23 лет. Надбавку могут получить оба родителя.

Надбавка составляет 1/3 фиксированной выплаты (2969,23 рубля) на каждого иждивенца, но не более трех. Она также распространяется на пенсию по инвалидности. Повышение не предусмотрено для получателей социальной пенсии или социальной пенсии по инвалидности.

В июле увеличенную пенсию также получат те, кто вышел на пенсию в июне 2025 года. Прибавка будет за те периоды, когда индексация не проводилась для работающих пенсионеров, пояснила Красовская.

Кроме того, юрист уточнила, что, если пенсионер не уверен в размере пенсии, он может запросить детальный расчет в Социальном фонде России. Более миллиона россиян подали данные через «Госуслуги», что ускоряет и упрощает процесс. Инвалидам и детям, потерявшим родителя, пенсия назначается автоматически без дополнительных документов, передает Life.ru.

Красовская добавила, что с 2026 года Социальный фонд начнет устанавливать региональные соцдоплаты к пенсии. Это упростит систему и снизит нагрузку на соцзащиту. Выплаты будут приходить одновременно, устраняя путаницу.

Добавим, что для получения повышенной выплаты пенсионерам не требуется обращаться с заявлениями, так как СФР произведет перерасчет автоматически.