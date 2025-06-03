Уровень недовольства россиян навязыванием банковских услуг оценили

Россияне стали не так часто, как прежде, жаловаться на банки, которые навязывают платные дополнительные услуги вроде страховок. Об этом сообщил портал Bankiros со ссылкой на данные регулятора.

Оказалось, что в I квартале 2025 года в России на 42,2 процента упало количество жалоб на навязывание банками платных дополнительных услуг при получении займа. Уточняется, что в общем числе доля таких претензий за год снизилась с 6,5 до 2,9 процента.

По итогам 2023 года число жалоб россиян на навязывание банками дополнительных услуг уменьшилось вдвое, до 2,3 тысячи.

Во второй половине апреля Банк России составил список кредитных организаций, на которых чаще всего жалуются жители РФ. Тогда же выяснилось, что банки стали сокращать лимиты и блокировать операции по картам тем клиентам, которые не попадают под выплату процентов. Представители банков объяснили такую политику стремлением устранить «аномальное поведение» со стороны тех, кто использует данный продукт не по назначению.