Россияне все чаще закладывают квартиры в банках

Объем кредитов под залог недвижимости (КПЗН) в первом квартале 2025 года увеличился на 13% к аналогичному периоду 2024-го и составил 142 млрд рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные ЦБ и Росреестра. Средний размер кредита увеличился на 10%, до 4,1 млн рублей.

Кредиты под залог недвижимости для многих банков сейчас являются драйверами продаж, рассказал директор по продукту компании TYMY Никита Арзамасцев. Для банков они несут меньше рисков, так как обеспечением ссуды выступает недвижимость. В отличие от других сегментов кредитования, в КПЗН гораздо выше процент одобрения.

«Если в ипотеке процент одобрения составляет 35–45%, в автокредитовании — 22–25%, то под залог недвижимости банки одобряют 65–68% заявок», — сказал Арзамасцев.

По его словам, для людей это замена потребкредитам. Деньги можно использовать на развитие бизнеса, улучшение жилищных условий, ремонт или крупные покупки. Около 25% заемщиков направляют средства на рефинансирование уже существующих долгов, отметил эксперт. Каждый пятый обеспеченный кредит идет на первый взнос по ипотеке.

Ставки по КПЗН, по данным TYMY, в среднем составляют 23–25% годовых — это ниже, чем по ипотеке, автокредитам или обычным потребительским займам. При этом на рынке можно найти предложения как под 17%, так и под 27%.

КПЗН, как правило, выдается на сумму до 70% от оценочной стоимости заложенной недвижимости, указал операционный директор Est-a-Tet Алексей Новиков. В период кредитования действует запрет на распоряжение недвижимостью до полного исполнения долговых обязательств. В случае невыполнения условий банк может продать недвижимость для покрытия задолженности, напомнил Новиков.