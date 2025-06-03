В "Мошеловке" рассказали об июньских мошеннических схемах

С начала лета мошенники начали использовать много новых схем. Среди распространенных - лжевыплаты ко Дню защиты детей, "подработки" с обманом, ненастоящие путевки в детские лагеря, опасные QR-коды в парках. О этом сообщили специалисты платформы "Мошеловка" Народного фронта.

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Так, например, ко Дню защиты детей обманщики присылают сообщения о "специальных выплатах" семьям, где есть дети до 16 лет, обосновывая их несуществующими программами, далее предлагают перейти в Telegram-канал, чтобы их "оформить" через фейковые госпорталы.

С подработками схема такая: в соцсетях размещаются вакансии, предлагающие высокий заработок без опыта (например, "менеджер по продвижению"). Человеку предлагается открыть счет в банке или передать логин/пароль от своего онлайн-банка для "начисления зарплаты", пишет РИА Новости.

Никуда не делись романтические аферы. Злоумышленники открывают фальшивые станицы на сайтах знакомств, добиваются доверия и расположения, а потом начинают просить деньги на "билеты", "лечение" или для решения "проблем в бизнесе".

В "Мошеловке" рекомендуют не переводить деньги "партнерам", которых не видели вживую. Проверять фото через поисковые системы. Блокировать всех, кто избегает видеозвонков.

Еще одна распространенная июньская схема - аренда велосипедов и самокатов. Обманщики открывают поддельные объявления об аренде велосипедов или самокатов, берут предоплату за "бронирование", а далее исчезают, не предоставив технику.

Кроме того, преступники создают поддельные сайты детских лагерей, на которых размещают красивые фото и предлагают выгодные условия. Далее берут предоплату за несуществующие путевки. "Проверьте лагерь в реестрах вашего региона. Почитайте отзывы. Не переводите деньги физическим лицам", - советуют эксперты.

Что касается поддельных QR-кодов в парках, которые там часто наклеены, они часто переводят на фишинговые сайты. Так что лучше сканировать их через защищенные приложения. И нужно проверять адрес сайта, прежде чем ввести данные.